شكرا لقرائتكم خبر عن نادين نسيب نجيم ترقص برفقة ابنتها احتفالا بمناولتها الأولى.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الفنانة نادين نسيب نجيم، فيديو يُظهر احتفالها بابنتها فى المنزل برفقة أصدقائها بعد مراسم المناولة فى الكنيسة، وظهرت نادين وهى ترقص برفقة ابنتها وأصدقائها الصغار، وعلقت على الفيديو الذى نشرته عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، "حبيت أشارك معكم إجراء المناولة الأولى لابنتى الله يبارك كل أيامها وتحملها معها لآخر العمر.. انبسطنا كتير وقلبى كبر بس شفتها مبسوطة وضاحكتها لم فارقت وجهها الحمدالله".

وفى وقت سابق، كانت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم، احتفلت بالمناولة الأولى لابنتها هافين، وذلك وسط حضور أسرتها وعدد من أصدقائها والمقربين منها، وشاركت نادين متابعيها عبر خاصية "ستورى" بصفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام"، بصور من الاحتفال من داخل الكنيسة وظهرت خلال بإطلالة بيضاء أنيقة برفقة ابنتها.



نادين تحتفل مع ابنتها

وظهر خلال الاحتفال أصدقاء هايفين وهم يرتدون ملابس بيضاء ويضعون تاجا من الورد حل رءوسهم وكانوا يقفون صفا واحدا، كما استعرضت الفنانة نادين نسيب نجيم، مظاهر الاحتفال بمناولة ابنتها التى أظهرت فخامة الاحتفال والجائزة المعدة لذلك.

ومن ناحية أخرى تنتظر نادين نسيب نجيم، عرض الجزء الثانى من مسلسل "صالون زهرة" قريبا على إحدى المنصات، وبطولة الممثلين نادين نسيب نجيم، معتصم النهار، طونى عيسى، كارول عبود، نقولا دانيال، فادى أبى سمرا، زينة مكي، نهلا داود، مجدى مشموشي، نوال كامل، جنيد زين الدين، أنجو ريحان، حسين مقدم، رشا بلال ولين غرّة والمسلسل من إخراج جو بوعيد.



نادين نسيب نجيم تحتفل بمناولة ابنتها



نادين نسيب نجيم ترقص برفقة ابنتها