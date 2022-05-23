شكرا لقرائتكم خبر عن هنا الزاهد تكشف عن إصابتها خلال تصوير فيلم "بحبك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الفنانة هنا الزاهد، عن الإصابة التي تعرضت لها خلال تصوير فيلم بحبك للنجم تامر حسنى، ونشرت هنا صورة الإصابة عبر حسابها على إنستجرام، وكتبت هنا قائلة: "إصابات التصوير المستمر في الركبة".



هنا الزاهد

وأوشك تامر حسنى على الانتهاء من تصوير مشاهد فيلمه الجديد "بحبك"، حيث يتبقى له ما يقرب من 5 أيام وينتهى التصوير تمامًا، ويتجه تامر بعدها إلى غرفة المونتاج لوضع اللمسات النهائية للفيلم ليكون جاهزًا للعرض في موسم عيد الأضحى المقبل، وطرح النجم تامر حسنى برومو مبدئى للفيلم خلال الأيام الماضية وحقق نسب مشاهدة مرتفعة.

فيلم "بحبك"، تأليف وإخراج تامر حسنى فى أولى تجاربه بالإخراج السينمائى، وبطولة تامر حسنى، هنا الزاهد، حمدى الميرغنى، هدى المفتى، مدحت تيخة، عمرو صحصاح، شهد الشاطر، عالية راشد وعدد آخر من الفنانين، وانطلق تصويره الفيلم مطلع العام الجارى بمشاهد جمعت تامر حسنى وهنا الزاهد والتي نشرها تامر على حساباته على السوشيال ميديا.

وكشفت الزاهد عن بعض التفاصيل حول حياتها الشخصية والتي أراد متابعوها، معرفتها من خلال خاصية الأسئلة والأجوبة التي أطلقتها هنا، في "ستورى" حسابها على الإنستجرام، وكشفت هنا الأشياء التي لا تحبها في شخصيها وقالت: "نفسى ماخدش على الناس بسرعة، وأصدقهم وأبطل أقلق واتسرع".

وعن البلاد العربية التي تريد هنا زيارتها قالت: "المغرب تاني وتونس والجزائر"، وعندما سئلت عن ممثلين "زمان" التي أرادت العمل معهم قالت "رشدى أباظة وعمر الشريف، وأحمد رمزى"، كما ردت هنا بطرافة على سؤال هل تعرضت للتنمر من قبل وقالت: "ايوة وانا في المدرسة وكانوا بتنموا على مناخيرى ولما كبرت عملتها بسبب إنها عملتلى عقدة".

وعن هوايتها غير التمثيل أشارت هنا أن هوايتها هى الرسم، كما تحدثت عن كواليس عملها مع النجمة دنيا سمير غانم فى مسلسل " في لا لا لاند" وقالت "كانت أجمل كواليس رغم اننا كنا بنصور فى تايلاند ودنيا من أجمل الشخصيات اللى قابلتها"، فى حين ذكرت الزاهد أن مطربها المفضل هو النجم تامر حسنى، وان أكلتها المفضلة ليست السوشي إنما "ملوخية وفراخ من غير عضم".