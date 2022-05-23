شكرا لقرائتكم خبر عن بهاء سلطان وسيف نبيل يحييان حفلا غنائيا فى موسم جدة 27 يونيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد المطرب بهاء سلطان والمطرب سيف نبيل، لإحياء حفلا غنائيا ضمن حفلات موسم جدة، المقامة داخل المملكة العربية السعودية، يوم الجمعة 27 مايو الجارى، وذلك ضمن الحفلات التي يحييها نجوم الغناء والطرب في مختلف الأماكن

كان المطرب بهاء سلطان قد بدأ فى تنفيذ أغانى ألبومه الجديد، وذلك بعد فسخ تعاقده مع المنتج نصر محروس، ويتعاون سلطان في الألبوم الجديد مع عدد من الشعراء والملحنين والموزعين منهم محمد عاطف وتامر حسين وعزيز الشافعى ووسام عبد المنعم واحمد عادل ومحمد يحيى ويتوقع طرحه في بدايه موسم الصيف.

وطرح النجم بهاء سلطان مؤخرا أغنية تحمل اسم "سماح سماح"، وهى من ضمن أغنيات ألبومه الجديد "سيجارة"، على موقع الفيديوهات "يوتيوب" والأغنية من كلمات نصر محروس وألحان حسين محمود، وتوزيع أحمد أمين.

المشوار الفنى بين بهاء سلطان ونصر محروس بدأ فى عام 2000، بعد أن تعاقدت شركة "فرى ميوزك" مع الفنان، على أن تقوم الشركة التى يمتلكها "محروس"، بإنتاج وتوزيع الأعمال الفنية، وبالفعل قدم بهاء عددًا من الألبومات الغنائية الناجحة أبرزها: "ياللى ماشي"، 3 دقايق، قوم أقف، كان زمان".

توقف التعاون بين الثنائى لمدة 5 سنوات تقريبًا، حتى أعلنا عن تعاقد جديد مدته 5 سنوات بدأ عام 2009، وتم الاتفاق بينهما على تقديم بهاء لـ 5 ألبومات غنائية بخلاف الأغنيات "السينجل"، وبالفعل قدم بهاء ألبوم "ومالنا".