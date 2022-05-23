بعد بلاغ شيرين ضده واتهامه بالتعدي عليها .. إلقاء القبض على حسام حبيب وبحوزته سلاح ناري

كتب امير فتحي في الاثنين 23 مايو 2022 05:48 مساءً - ألقت القوات الأمنية التابعة لقسم شرطة ثان الشيخ زايد القبض على الفنان ” حسام حبيب ” على خلفية اتهامه بحيازة سلاح بدون ترخيص حيث أن رخصة السلاح منتهية منذ عام 2019 .

وجاء ذلك بعد تلقي الجهات الأمنية بلاغا من الفنانة ” شيرين عبد الوهاب ” يفيد بتواجد طليقها حسام حبيب بالفيلا التي تسكن بها واتهامها له بالتعدي عليها وعلى إبنتيها بالسب والقذف .

وانتقلت القوى الأمنية إلى موقع إقامة شيرين عبد الوهاب وبالفعل ثبت وجود حسام حبيب بالفيلا والذي أرجع سبب وجوده بها إلى أنه كان هناك اتفاقا بينه وبين طليقته على اللقاء من أجل الاتفاق على مشروع فني يجمعهما سويا .

فيما طالبت الفنانة شيرين عبد الوهاب بتحرير محضر ضد طليقها بعدم التعرض لها ولإبنتيها (هنا ومريم) .. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة وإحالته إلى جهات التحقيق خاصة بعد العثور على سلاح بحوزة حسام حبيب والذي تم التحفظ عليه .

وكشف حسام حبيب أمام جهات التحقيق في أقواله حول واقعتي حيازة سلاح بدون ترخيص والمحضر المحرر ضده من شيرين عبد الوهاب بأنه لم يهدد طليقته بالسلاح الناري المضبوط بحوزته وأن السلاح مرخص ويحمله بصفة قانونية .

وأضاف أنه توجه لفيلا شيرين من أجل الاتفاق على أعمال فنية ستجمعهما ولكن حدثت مشادة بينهما والتي على إثرها قامت طليقته الفنانة شيرين عبد الوهاب بالاتصال بالشرطة .