شكرا لقرائتكم خبر عن جمهور جونى ديب يتعاطف مع محامية أمبر هيرد فى قضية التشهير.. لهذا السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتلقى محامية أمبر هيرد تعاطفًا كبيرًا من أنصار النجم جونى ديب، والذين يزعمون أن محاميه الممثلة تبدو "مستنزفة"، وسط تقارير تفيد بأن "هيرد" صرخت في وجه فريقها القانونى خارج قاعة المحكمة، وفقًا لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

وبينما استمرت أمبر هيرد، في إثارة الغضب وردود الفعل السلبية، اكتسبت محاميتها، إيلين بريديهوفت، دعمًا كبيرًا من معجبي جونى ديب، الذين يرون أن قضية ممثلة "أكوامان"، لا يمكن الدفاع عنها.



التقرير على ديلى ميل

زادت كلمات التشجيع لـ بريديهوفت عبر الإنترنت في أعقاب شهادة أمبر هيرد، يوم الثلاثاء، والتي كافحت فيها أثناء الاستجواب، وقد انتهى استجواب الممثلة العالمية آمبر هيرد، في الأسبوع الخامس من محاكمتها بتهمة التشهير في القضية التي رفعها ضدها زوجها السابق النجم العالمي جوني ديب، حيث يقاضي ديب دعوى قضائية ضد هيرد مقابل 50 مليون دولار، وبعد الفحص المباشر لهيرد ، طعن محامي ديب في شهادتها ، التي غطت على نطاق واسع العلاقة المضطربة بين الممثلين وتفاصيل المعارك الجسدية المزعومة بما في ذلك رواية مروعة عن مشاجرة وحشية ودموية في أستراليا.



رسائل التعاطف

كما اتُهمت هيرد بوضع صورة للكوكايين على مائدة الإفطار وتم استجوابها حول روايتها عن المشاجرات وحوادث الاعتداء الجنسي المزعومة، كما تم استجوابها بسبب فقدان التبرعات الخيرية التي تم التعهد بها من تسوية الطلاق، عُرضت اللقطات على محكمة جيمس فرانكو وهي تزور سقيفة منزلها في الليلة السابقة لتقديم طلب الطلاق من ديب.

وأبلغت آمبر هيرد خلال المحكمة الأخيرة لهذا الأسبوع القضاة بأن زوجها السابق بطل "قراصنة الكارايبي" دفعها للارتطام في جدار ولف قميصا حول رقبتها خلال شهر العسل عام 2015، عندما كانا على متن قطار سريع.



محامية امبر هيرد

كما أوضحت أن علاقتهما كان يسودها الحب عندما يكون ديب في وعيه، لكنه غالبا ما كان يتصرف بعنف عندما يشرب الخمر أو يتعاطى المخدرات، وفق ما نقلته وسائل إعلام أمريكية.