شكرا لقرائتكم خبر عن دنيا سمير غانم تتألق بجانب تماثيل محمد صلاح والمشاهير فى متحف توسو.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الفنانة دنيا سمير غانم، عن فيديو زيارتها إلى متحف "مدام توسو" متحف الشمع الشهير، والتقطت دنيا عددًا من الصور مع تماثيل النجوم بالمتحف من بينهم النجم العالمي محمد صلاح، والمغنية العالمية بيونسيه، والمغنية العالمية تايلور سويفت، والأميرة الراحلة ديانا، وغيرهم من مشاهير المجتمع الدولى فى كل المجالات.

كما ظهرت بجانب تمثال باتمان ونجوم سلسلة أفلام الجاسوسة الشهيرة جيمس بوند، وكذلك تمثال سبايدر مان، والتقطت دنيا سمير غانم أيضًا صورة مع زوجها الإعلامي رامي رضوان، الذى رافقها خلال هذه الرحلة الممتعة.



دنيا مع تمثال سبايدر مان وعلى جانب آخر، كانت الفنانة دنيا سمير غانم، كشفت عن كواليس جلسة تصوير جديدة لها، والتي ظهرت فيها متألقة بإطلالات شبابية، ونشرت دنيا كواليس الجلسة علي أنغام أغنية Girl on Fire للمغنية العالمية اليشيا كيز، كما شكرت منة حسين ابنة النجمين حسين فهمي وميرفت أمين على الجهد الذي بذلته معها في الجلسة وعلقت دنيا علي الفيديو الذي نشرته من خلال حسابها علي موقع الانستجرام بـ "واحدة من جلسات التصوير المفضلة لدي .. شكراً للجميلة منة حسين التي بذلت الكثير من الجهد.. وشكرا للمصورة المبهجة".

دنيا سمير غانم ورامى رضوان



دنيا سمير غانم فى فتحف الشمع وسبق وتمنت النجمة دنيا سمير غانم، أمنية عبر حسابها على تويتر، وغردت قائلة: "بتمني يكون عندي مدينة استضيف فيها كل أطفال العالم عشان يعيشوا "سعداء" "آمنين" اللهم احفظهم جميعًا".

ودنيا سمير غانم من النجمات اللواتى ارتبطن بالأطفال قبل الكبار، حيث تعلق الأطفال بأعمالها الفنية سواء تمثيل أو غناء، هذا إلى جانب غنائها مع الأطفال في المناسبات الرسمية، جعلها تبدو قريبة منهم للغاية، لذلك كشفت دنيا عن أمنيتها اتجاه الأطفال.