شكرا لقرائتكم خبر عن كارول سماحة تشارك فى ختام بطولة العالم للإسكواش وتطلق أغنية خاصة "صور" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت الفنانة الكبيرة كارول سماحة، بالغناء فى حفل ختام بطولة العالم للإسكواش، التى نظمت فعالياتها فى مصر، ونشرت كارول، صور من مشاركتها في الحفل عبر حسابها على موقع "تويتر"، وعلقت عليها: "صور عن مشاركتى أمس فى نهائى بطولة العالم فى السكواش فى المتحف الحضارى.. مصر، وإطلاقى أغنية خاصة للمناسبة: احنا ملوك اللعبة دى".



اطلالة كارول سماحة

ومن جهة أخرى، خطف شهير طارق مؤمن، نجل طارق مؤمن المصنف السادس عالمياً لرجال الاسكواش وبطل العالم السابق، ورنيم الوليلى بطلة العالم والمصنفة الأولى عالمياً للسيدات سابقاً، الأنظار بعدما تم التقاط عدة صور له خلال وضعه قبله على صورة والده خلال مشاركته بإحدى بطولات الاسكواش.

من جانبها، كشفت البطلة المصرية المعتزلة رنيم الوليلي، المصنفة الأولى عالميا سابقا، عن كواليس حياتها بعد اعتزالها الاسكواش، كيفية التواصل حاليا مع زوجها.



كارول سماحة تحيى حفل ختام بطولة العالم للاسكواش

وقالت رنيم فى تصريحات خاصة لليوم السابع، "حاليا أنا متفرغة للأمومة ولا أفكر فى شىء آخر ومن الوارد بعد فترة أن أفكر فى الاسكواش، توقيت اعتزالى كان مناسبا، وشهير يستحوذ على كل وقتي".

وأضافت: "اخترنا اسم شهير لأننا كنا نبحث عن اسم مختلف وغير منتشر، ورغم اعتزالى لم يقل التوتر دائما تكون الأعصاب مشدودة مع مباريات طارق، وشهير يشغل كل وقتى أكثر من طارق".



كارول سماحة فى ختام بطولة العالم للإسكواش



كارول سماحة فى متحف الحضارة

وأعلنت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش PSA تصنيف رجال الاسكواش لشهر مايو الجارى، وواصل النيوزيلاندى بول كول تربعه على صدارة تصنيف الاسكواش للشهر الثالث على التوالى، بينما جاء على فرج لاعب وادى دجلة فى المركز الثانى، وفى المركز الثالث محمد الشوربجى، وواصل مصطفى عسل لاعب الأهلى تواجده بالمركز الرابع.

واستقر طارق مؤمن لاعب الجزيرة فى المركز السادس، وتقدم زاهد سالم مركزين ليستقر فى المركز الثامن، وتراجع مروان الشوربجى مركزين ليحتل المركز التاسع، كما تراجع فارس الدسوقى مركزين ليحتل المركز العاشر.