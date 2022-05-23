شكرا لقرائتكم خبر عن كورتنى لوف تدعم جونى ديب فى أزمته مع أمبر هيرد برواية قصة إنقاذه حياتها.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت النجمة العالمية كورتنى لوف، دعمها للنجم جوني ديب، وسط الدراما القانونية المستمرة لنجم قراصنة الكاريبي مع زوجته السابقة أمبر هيرد، قائلة إنه "أنقذ حياتها ذات مرة عن طريق إجراء الإنعاش القلبي الرئوى عندما تناولت جرعة زائدة فى ملهى ليلي"، وفقًا لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

وفى حديث كورتني لوف، عن أمبر هيرد، زوجة جونى ديب السابقة، قالت إنها "كانت أيضًا ذات يوم أكثر امرأة مكروهة فى العالم".

تأتي رسالة الدعم هذه بينما يواصل جونى ديب خوض معركة مع أمبر هيرد في قاعة محكمة في فرجينيا، حيث يقاضي زوجته السابقة مقابل 50 مليون دولار على مقال رأي كتبته عام 2018 في صحيفة واشنطن بوست، وأمبر هيرد تقاوم جونى ديب، بقضية أخرى مقابل 100 مليون دولار كتعويض، وقد اتهمته بالاعتداء عليها جنسيا في أعقاب مشادة بينهما.



كورتنى لوف وجونى ديب

فيما نشرت كورتني لوف، 57 عامًا، سلسلة من مقاطع الفيديو حول كيف أن جونى ديب، جاء لإنقاذها خارج ملهى Viper Room الليلي في عام 1995 - بعد عام واحد فقط من انتحار زوجها كورت كوبين.

وقالت كورتني لوف "لا أريد حقًا إصدار أحكام علنًا، لكنى أريد فقط أن أخبرك أن جوني أعطاني الإنعاش القلبي الرئوي في عام 1995 عندما تناولت جرعة زائدة خارج The Viper Room with Sal".