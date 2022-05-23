شكرا لقرائتكم خبر عن فيفى عبده تهنئ بوسى على زفافها: ربنا يسعدكم ويبعد عنكم العين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأت النجمة فيفى عبده، المطربة بوسى على حفل زفافها، متمنيه لها السعادة في حياتها الزوجية الجديدة وكتبت فيفى، عبر حسابها على إنستجرام، قائلة:" ألف مبروك لحبيبة قلبي العروسة بوسي و عريسها هشام ربيع ربنا يسعدكم و يوفقكم يا رب و يبعد عنكم العين".



فيفى عبده

واحتفلت المطربة الشعبية بوسى، بحفل زفافها على مصفف الشعر هشام ربيع، داخل أحد فنادق القاهرة الكبرى، أمس الاحد، وحرص عدد من المطربين على حضور حفل الزفاف ومشاركة العروسين فرحتهما، واختار هشام ربيع والمطربة بوسى أن يكون الإعلان عن زواجهما مفاجأة للجمهور، وعدم الكشف عنه إلا يوم الزفاف، معتبرين أن يوم 22 مايو سيظل يوما مميزا في حياتهما.

وكان هشام ربيع قد انفصل عن زوجته أم أولاده منذ فترة، ثم نشأت علاقة صداقة بينه وبين الفنانة بوسى وتحولت إلى مشاعر حب تكللت بالزواج.

جدير بالذكر أن بوسى قد طرحت أحدث أعمالها الغنائية "أبيع الدنيا"، من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع أحمد عادل، على موقع اليوتيوب والمتاجر والمنصات الإلكترونية.