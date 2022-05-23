شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسنى يكشف عن أهم حوار كتبه فى حياته من خلال فيلم "مش أنا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف النجم تامر حسنى، عن أهم حوار كتبه في حياته من خلال مشهد " الحمد الله" في فيلم " مش أنا" الذى عرض في موسم الصيف الماضى، ونشر تامر حسنى، مشهد الفيلم عبر حسابه على إنستجرام، وكتب قائلا:" مشهد "الحمد لله " من فيلم مش أنا يمكن أهم حوار كتبته في حياتي و اتمنى ياخد نصيب كبير اوي في الانتشار عشان واثق ان كلامه كتير منكم محتاجين يسمعوه و هيكون علامه جميله لناس كتير محبطه و مستنيه التشجيعه دي عشان يقوموا و يحققوا اللي ناقصهم لما يركزوا أن في ناس ظروفهم كانت أصعب منهم و قدروا يوصلوا و ينجحوا".

وتابع:" يعني الموضوع فينا احنا مش في الظروف ظروفك الصعبة دي ممكن تصنع منك بطل ، انت اللي هتحدد و هتقرر ظروفك هتصنع منك ايه قوم يلا ينفع تحلم تاني و عاشر الحلم ملوش وقت ولا سن و الوقت مش متأخر ولا حاجه و مادم بتصحى من النوم بتلاقي نفسك عايش يبقى ربنا لسه عايزك و عندك مُهمه في الحياه قوم دور عليها ربنا مخلقكش فاضي بالعكس عندك كتير بس الشاطر كل ما يدور هيلاقي و زي ما كتبت في حوار الفيلم المريض الحقيقي هو اللي معندوش طموح ".

وأوشك تامر حسنى على الانتهاء من تصوير مشاهد فيلمه الجديد "بحبك"، حيث يتبقى له مايقرب من 5 أيام وينتهى التصوير تماما، ويتجه تامر بعدها إلى غرفة المونتاج لوضع اللمسات النهائية للفيلم ليكون جاهزا للعرض في موسم عيد الأضحى المقبل، وطرح النجم تامر حسنى برومو مبدئى للفيلم خلال الأيام الماضية وحقق نسب مشاهدة مرتفعة.

فيلم "بحبك"، تأليف وإخراج تامر حسنى فى أولى تجاربه بالإخراج السينمائى، وبطولة تامر حسنى، هنا الزاهد، حمدى الميرغنى، هدى المفتى، مدحت تيخة، عمرو صحصاح، شهد الشاطر، عالية راشد وعدد آخر من الفنانين، وانطلق تصويره الفيلم مطلع العام الجارى بمشاهد جمعت تامر حسنى وهنا الزاهد والتي نشرها تامر على حساباته على السوشيال ميديا.