شكرا لقرائتكم خبر عن عمر كمال ينشر فيديو لـ بوسى من تحضيرات حفل زفافها.. ويعلق: أحلى عروسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ المغنى عمر كمال، الفنانة بوسى، بمناسبة حفل زفافها، حيث نشر فيديو لها، وهى تفتح الصندوق الذى يحتوى على فستان حفل الزفاف، وقال في تعليقه على الفيديو الذى نشره عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، "أحلى عروسة".

وفى مقطع الفيديو القصير، ظهرت بوسى وهى تقف أمام صندوق ضخم، وفور فتحه أخرجت منه فستان زفافها الأبيض الأنيق الذى أطلت به على ضيوف حفل الزفاف.

وحرص عدد من نجوم الفن على حضور حفل زفاف المطربة الشعبية بوسى، وتقديم التهانئ لزواجها منهم محمد فؤاد وحمادة هلال ومحمد نور وخالد سليم ومصطفى حجاج، كاريكا، وهنادى مهنى وزوجها أحمد خالد صالح، ومحمد رحيم، ووفاء عامر، وريم البارودى، وأحمد عادل، وشريف باهر، وأحمد فهيم، وغيرهم، وحرص الضيوف على الرقص مع بوسى احتفالا بزفافها.

واحتفلت المطربة الشعبية بوسى، بحفل زفافها على مصفف الشعر هشام ربيع داخل أحد فنادق القاهرة الكبرى، وينشر الخليج 365 صور وفيديوهات من زفاف المطربة بوسى أثناء رقصها مع زوجها.



بوسى تخرج الفستان من صندوق عملاق

وحرص عدد من المطربين على حضور حفل الزفاف ومشاركة العروسين فرحتهما، واختار هشام ربيع والمطربة بوسى أن يكون الإعلان عن زواجهما مفاجأة للجمهور، وعدم الكشف عنه إلا يوم الزفاف، معتبرين أن يوم 22 مايو سيظل يوما مميزا فى حياتهما.

وكان هشام ربيع قد انفصل عن زوجته أم أولاده منذ فترة، ثم نشأت علاقة صداقة بينه وبين الفنانة بوسى وتحولت إلى مشاعر حب تكللت بالزواج.

جدير بالذكر أن بوسى قد طرحت أحدث أعمالها الغنائية "أبيع الدنيا"، من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع أحمد عادل، على موقع اليوتيوب والمتاجر والمنصات الإلكترونية.



عمر كمال يهنئ بوسى عبر انستجرام