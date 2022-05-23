شكرا لقرائتكم خبر عن ناصر عبد المنعم يقدم مسرحية "صانع البهجة" عن مسيرة وأعمال نجيب الريحاني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفنان سامح مجاهد، مدير فرقة مسرح الغد بالبيت الفني للمسرح، إن الفرقة تستعد لافتتاح العرض المسرحى "صانع البهجة"، (عسل وطحينة وجنان فى جنان) إعداد وإخراج ناصر عبد المنعم والمنتظر افتتاحه قريبًا، وقال ناصر عبد المنعم مخرج المسرحية لـ"الخليج 365"، إن العرض يتناول مسيرة وأعمال نجيب الريحاني من خلال عمله مع الكاتب بديع خيرى.

العرض المسرحى "صانع البهجة" من بطولة سيد الرومى، سامية عاطف، ريم أحمد، محمود الزيات، خضر زنون، أشرف عبد الفضيل، محمد حسيب، هايدى بركات، ديكور محمد هاشم، أزياء سماح نبيل، اعداد موسيقى جمال رشاد، واعداد وإخراج ناصر عبد المنعم.