شكرا لقرائتكم خبر عن محمد ثروت يجسد شخصية مهندس كمبيوتر فى فيلم "عمهم" بطولة محمد إمام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجسد الفنان محمد ثروت ضمن أحداث فيلم "عمهم" بطولة الفنان محمد عادل إمام شخصية مهندس كمبيوتر تؤثر على العمل بشكل كبير، ومن المقرر طرحه في موسم عيد الأضحى المقبل.

فيلم "عمهم"، بطولة محمد إمام، ويشارك في بطولته أيضًا سيد رجب ومحمود حافظ والفنانتان هدى المفتى وآيتن عامر، واللاتى جاءتا بدلاً من أمينة خليل ورحاب الجمل، وينافس إمام خلال الأحداث على بطولة الجمهورية للملاكمة، والعمل من تأليف وسام صبرى، وإخراج حسين المنباوى، وإنتاج أحمد السبكى.

وأكد مؤخرًا الفنان محمد ثروت في تصريحات لـ"الخليج 365" أنه تلقى ردود فعل إيجابية على مسلسل "فاتن أمل حربى" الذى تم طرحه في موسم رمضان الماضى، وهو ما أسعده كثيرا، مضيفاً أن شخصية شكيب المحامى الذى قدمها من خلال المسلسل كان تحدي بالنسبة له، مشيرا أن الحوار تضمن قوانين الأحوال الشخصية، وذهب إلى المحمكة ليشاهد الواقع، كما أن هذه الشخصية موجودة في الحقيقة .

مسلسل "فاتن أمل حربى" يتناول قضية هامة من قضايا المرأة وهى حضانة الأم المطلقة للأبناء في حالة زواجها مرة أخرى، حيث تعد مناقشة القضايا الاجتماعية الخاصة بالمرأة من الأمور المفضلة للنجمة نيللى كريم فى الدراما.

والمسلسل بطولة نيللي كريم، شريف سلامة، هالة صدقي، محمد ثروت، محمد الشرنوبي، خالد سرحان، فادية عبد الغني، جيلان علاء، محمد التاجي، يارا جبران، لمياء الأمير، سارة الدهيم، كريم فتحى، والطفلتين فيروز وريتال ظاظا، وتأليف إبراهيم عيسى في أولى تجاربه في الدراما وإخراج ماندو العدل وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل.

يذكر أن محمد ثروت شارك فى رمضان الماضى أيضاً خلال مسلسل "دايما عامر" بطولة مصطفى شعبان، لبلبة، ميرنا نور الدين، عمرو عبد الجليل، نضال الشافعى، صلاح عبد الله، كريم عفيفى، سينتيا خليفة، محمد محمود، أحمد الشامى، سما إبراهيم، محمد جمعة، أمل رزق، فادية عبد الغنى، لمى كتكت أحمد عنان وعدد آخر من الفنانين الشباب، والعمل إنتاج شركة الباتروس للمنتج كامل أبو على.ش