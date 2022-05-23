سميرة سعيد تكشف موعد طرح أغنية "يلا روح"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

كشفت المطربة المغربية سميرة سعيد عن موعد طرح أحدث أغانيها "يلا روح".

ونشرت سميرة مقطع من الأغنية، عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، وعلقت: "يلا روح، 25\5\2022".

يذكر أن آخر أعمال سميرة سعيد كانت أغنية "ما استريحتش" من كلمات محمد القاياتي، ألحان محمد حمزة، وتوزيع محمد مصطفى.

كما طرحت المطربة المغربية سميرة سعيد أحدث أغانيها "الوقت الحلو"، عبر قناتها الرسمية بموقع "يوتيوب".

أغنية "الوقت الحلو" هي خامس أغنية ضمن ألبوم سميرة سعيد الغنائي الجديد "إنسان آلي"، وهي من كلمات: محمد القاياتي، وألحان محمد حمزة، وتوزيع هاني يعقوب.