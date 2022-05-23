ريش" يخطف 3 جوائز بمسابقة نقاد الأفلام العربية بمهرجان كان "

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

حصل الفيلم المصري "ريش"، على ثلاث جوائز في النسخة السادسة لجوائز النقاد للأفلام العربية، المقامة على هامش الدورة 75 لمهرجان كان السينمائي، من تنظيم مركز السينما العربية.

وفاز الفيلم بالجائزة الكبرى لأحسن فيلم، وحاز المخرج عمر الزهيري على جائزة أفضل مخرج، إلى جانب جائزة أفضل سيناريو مع السيناريست أحمد عامر.

فيلم "ريش" حصد عدة جوائز عالمية، منها جائزة أفضل موهبة في الشرق الأوسط التي منحتها مجلة "فارايتي العالمية" للمخرج عمر الزهيري، ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي، وكذلك جائزة أفضل فيلم ضمن جوائز روبرتو روزيليني في مهرجان بينجياو السينمائي الدولي في الصين، بالإضافة إلى الجائزة الكبرى في مسابقة أسبوع النقاد الدولي في الدورة 74 من مهرجان كان السينمائي الدولي، وكذلك جائزة الفيبريسي لأفضل فيلم في المسابقات الموازية بالمهرجان العالمي.

فيلم "ريش" تدور أحداثه حول أب يعول أسرة فقيرة يقرر إقامة حفل عيد ميلاد ولده البكر (خمس سنوات)، ويحضر ساحرًا ليحيي الحفل ببعض الألعاب السحرية، وفي إحدى هذه الألعاب يدخل الأب في صندوق خشبي ليخرج منه دجاجة، وعند محاولة الساحر إعادة الدجاجة للصندوق من أجل إخراج الأب تحدث المفاجأة ولا يخرج الأب أبدا من الصندوق.

"ريش" هو أول الأفلام الروائية الطويلة للمخرج عمر الزهيري، وقد اشترك في تأليفه مع السيناريست أحمد عامر، وهو من إنتاج الفرنسيين جولييت لوبوتر وبيير مناهيم من خلال شركة Still Moving، بالمشاركة مع وLagoonie Film Production للمنتجة شاهيناز العقاد وفيلم كلينك والمنتج محمد حفظي، درك جان وارينك وكوجي نيليسين (Kepler Film)، جيورجوس كرنفاس وكونستانتينوس كنتفركيس (Heretic) وفيرونا ماير، وتتولى توزيعه في العالم العربي شركة Film Clinic Indie Distribution.