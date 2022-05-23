مع سمير صبري.. نادية الجندي تستعيد ذكريات مسلسل "ملكة في المنفى"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

استعادت الفنانة نادية الجندي كواليس مسلسل "ملكة في المنفى"، الذي شاركها فيه الفنان الراحل سمير صبري.

ونشرت الجندي صورتين من الكواليس، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت قائلة: "من احتفالية نجاح مسلسل ملكة في المنفى مع أسرة العمل، والفنان الراحل سمير صبري، الله يرحمه".

سمير صبري رحل عن عالمنا ظهر الجمعة 20 مايو بعد صراع مع المرض، وحرص على نعيه مجموعة كبيرة من نجوم الفن، ويقام مساء الليلة عزاء الفنان الكبير بمسجد الشرطة بالشيخ زايد.

الفنان سمير صبري قدم خلال مسيرته الفنية أعمالا مميزة، أبرزها: (البحث عن فضيحة، الأخوة الأعداء، جحيم تحت الماء، شنبو في المصيدة) وغيرها.