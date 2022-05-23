أول صور لـ دنيا عبد العزيز من حنتها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

احتفلت الفنانة دنيا عبدالعزيز بحنتها على المهندس مصطفى كامل.

ونشرت دنيا عبد العزيز صور من الاحتفال، عبر خاصية "القصص القصيرة"، على حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وظهرت دنيا بإطلالة جذابة مرتدية فستان أبيض قصير .

ومن المقرر أن تحتفل دنيا عبد العزيز بحفل زفافها في محافظة جنوب سيناء، ولكن لم تعلن دنيا عن موعد الزفاف حتى الآن.

وشاركت دنيا عبد العزيز في السباق الرمضاني 2022 بمسلسلين وهما مسلسل" المداح 2 "، للفنان حمادة هلال ومسلسل "ملف سري "للفنان هاني سلامة، وحققت نجاحًا كبيرًا في العملين، وضم مسلسل المداح 2 العديد من النجوم أبرزهم، هبة مجدي، خالد سرحان، تامر شلتوت، سهر الصايغ، وعدد آخر من الفنانين، والعمل كان من تأليف أمين جمال وإخراج أحمد سمير فرج.