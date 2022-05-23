درة تخضع لجلسة تصوير جديدة والجمهور يعلق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

شاركت الفنانة التونسية درة جمهورها بصور لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهرت درة في الصور مرتدية فستان ملون صيفي، في أحدث ظهور لها.

وانهالت تعليقات الجمهور وجاءت على النحو التالي: "سيدة الحسن، ملكة، فريدة الجمال، ملكة الأناقة، الجميلة بزيادة، سندريلا تونس، منورة، جمال ماشاء الله تبارك الله، بطل العالم في الحلاوة، ما شاء الله جميلة".

يذكر أن آخر أعمال درة الفنية مسلسل حكاية "أول السطر" ضمن حكايات مسلسل "إلا أنا"، الذي يقدم حكايات منفصلة، وتتكون كل حكاية من عشرة حلقات مقتبسة من أحداث حقيقية تتعلق بدور المرأة في المجتمع.

حكاية "أول السطر" بطولة: درة، عمر الشناوي، صالح عبدالنبي، ريم عبدالقادر، ومن إخراج محمود كامل.