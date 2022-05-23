الليلة.. تكريم النجم محمد صبحي بمهرجان المركز الكاثوليكي للسينما

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

يكرم المركز الكاثوليكي المصري للسينما في دورته السبعين النجم الكبير محمد صبحي تكريما في تمام السابعة مساء الليلة، بقاعة النيل للآباء الفرنسيسكان بوسط البلد.

وخلال التكريم سيتم منحه جائزة "الأب يوسف مظلوم" بإجماع اللجنة العليا للمهرجان الذي توافق دورته الحالية مرور 70 عاماً على تأسيس المركز وبداية مهرجانه السنوي.

النجم الكبير محمد صبحي كان من المفترض تكريمه خلال حفل الافتتاح ولكن نظرا لاستمراره في عرض مسرحيته "نجوم الظهر" التي يقوم بإخراجها وبطولتها فقد تعذر حضوره يوم الافتتاح وتقرر تحديد يوما خاصا لتكريمه ضمن فعاليات المهرجان بحضور كل وسائل الاعلام وجمهور المهرجان.

مسرحية "نجوم الظهر" حققت أعلى نسبة إيرادات خلال موسم العيد مقارنة بكل المسارح والمسرحيات المعروضة في موسم عيد الفطر، وتستمر عروض المسرحية خلال الأسابيع المقبلة بنجاح كبير، تزامنًا مع بروفات جديدة لعدد من المسرحيات التي يعدها النجم محمد صبحي لاستكمال مشروع "المسرح للجميع".

"نجوم الظهر" كتبها ويقوم ببطولتها وإخراجها النجم محمد صبحي، بمشاركة الكاتب أيمن فتيحة وديكور محمد الغرباوي، وتصميم أزياء مريام عدلي، والأغاني كتبها الشاعر عبد الله حسن ولحنها ووزعها الملحن شريف حمدان، ويشارك في البطولة كوكبة من النجوم أعضاء فرقة "استوديو الممثل" هم: سميرة عبدالعزيز، جيهان قمري، عبدالرحيم حسن، ندى ماهر، ميرنا زكري، كمال عطية، رحاب حسين، حمدي السيد، رحاب الشناط، داليا حسن، محمد سعيد، مايكل وليم، محمد شوقي طنطاوي، محمد يوسف، مصطفي يوسف، منة طارق، أنجيلكا، ليلى فوزي، وليد هاني، ومحمود أبو هيبة.