1 يونيو.. رامي صبري يحيي حفلا غنائيا في جدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

يستعد المطرب رامي صبري لإحياء حفل غنائي في مدينة جدة، ضمن حفلات موسم جدة بالمملكة العربية السعودية.

ونشر رامي بوستر دعائي للحفل، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق عليه قائلا: "يوم 1\6\2022 ألتقي مع جمهوري الحبيب في جدة، جاهزين؟

من ناحية أخرى يتعاون المطرب رامي صبري مع المطربة السورية أصالة نصري في عمل فني جديد.

وكان الفنان رامي صبري، قد طرح مؤخرًا أغنية جديدة على طريقة الفيديو كليب تحمل اسم "مع نفسي"، وهي من كلمات وألحان عزيز الشافعي وتوزيع أسامة الهندي وتم تصويرها مع المخرج محمد هاني.