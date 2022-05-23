بوسي ترقص على أغنية "هنعمل لغبطيطا" في حفل زفافها (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

احتفلت المطربة بوسي بحفل زفافها أمس، على مصفف الشعر هشام ربيع بأحد الفنادق الكبرى.

وتداول مقطع فيديو للفنانة بوسي، عبر مواقع التواصل الإجتماعي من حفل زفافها، ظهرت فيه وهي ترقص على أنغام أغنية "هنعمل لغبطيطا"، لـ حسن شاكوش وعمر كمال.

وحضر حفل الزفاف عدد من الأصدقاء المقربين، كما حضر كل من الفنانة وفاء عامر، الفنانة هنادي مهنا وزوجها الفنان أحمد خالد صالح، والفنان شريف باهر، كما أحيت حفل الزفاف الراقصة الاستعراضية دينا.