قبل استغاثتها بالشرطة.. لهذه الأسباب ثار الجدل حول شيرين عبدالوهاب وحسام حبيب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

استغاثة المطربة شيرين عبد الوهاب بالشرطة، وتحريرها محضرا ضد طليقها الفنان حسام حبيب، جاءت لتكتب أحدث فصول الأزمات التي تطاردها منذ إعلان طلاقهما في 3 ديسمبر 2021.

وشهد فبراير 2022، إعلان منظم الحفلات اللبناني يوسف دندش، عودة الفنانة شيرين عبدالوهاب إلى زوجها الفنان حسام حبيب، مؤكدا تلقيه دعوة زيارة منزل المطربة، وفوجىء عقب وصوله بوجود "حسام"، وتبادلهما الحديث عن عودة الحياة الزوجية بينهما.

إجراء قانوني

علق الخبير القانوني حسام لطفي، المستشار القانوني لكل من المطربة شيرين عبدالوهاب والفنان حسام حبيب، وقال في تصريح خاص لـ"الخليج 365": "ما نُشر عن عودة الحياة الزوجية بينهما غير صحيح، وهو ما حرصت الفنانة شيرين عبدالوهاب، ونعد لاتخاذ إجراء قانوني ضد من روج لهذه الشائعة".

ونفت الفنانة شيرين عبدالوهاب، عودتها لزوجها الفنان حسام حبيب، في بيان نشرته عبر حسابها بموقع تويتر جاء فيه: "تؤكد الفنانة شيرين عدم صحة الأخبار المتداولة في شأن حياتها الشخصية، وأنها تحمل من يروج لها وينشرها المسئولية القانونية الكاملة، فهي وحدها من تملك الإعلان عن أي خبر يخص حياتها الزوجية، وتهيب بجمهورها العزيز عليها الالتفات عن هذا كله، حيث همها الحالي هو إسعاده بالجديد من الأغاني".

صلح ولكن

كشف حسين حبيب والد الفنان حسام حبيب، تفاصيل الصلح بين نجله والمطربة شيرين عبدالوهاب، وذلك بعد إعلان انفصالهما في 3 ديسمبر الماضي.

وقال والد حسام حبيب في تصريح خاص لـ"الخليج 365": "حسام وحبيب وشيرين اتصالحوا خلاص.. وبقوا بيشتغلوا مع بعض، بس لسه مرجعوش لبعض كأزواج".

و أضاف: "شيرين عبدالوهاب جت عزت حسام حبيب في جدته الله يرحمها، وكمان حضرت الجنازة والدفنة، هما خلاص اتصالحوا، وإن شاء الله يرجعوا قريب لبعض".

ظلمتوني

عقب ظهورها حليقة الرأس، ردت المطربة شيرين عبدالوهاب، على إتهام الفنان حسام حبيب، بالمسئولية عن قص شعرها، وعبر حسابها في موقع تويتر، كتبت: " ليه ميكونش لوك جديد؟ ليه ميكونش تغيير؟ ليه ميكونش أنا اللي عملت كدة حتى لو عندي اكتئاب؟، ليه فرضتوا السيء والأسوأ وظلمتوا شخص بريء وظلمتوني، أنا قوية بيكوا، بس محبش حبكوا ليا يخليكوا متشوفوش الحقايق أو تكونوا ظالمين".

هجوم حلمي بكر

ومن جانبه أكد الموسيقار حلمي بكر، خلال ظهوره في برنامج "خط أحمر" على فضائية "الحدث اليوم"، أن طلاق المطربة شيرين عبدالوهاب، والفنان حسام حبيب لم يحدث، مشيرا إلى كونها "حامل".

ومن جانبها ردت المطربة شيرين عبدالوهاب، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، على سؤال أحد متابعيها: "هو إنت حامل بجد".

وكتبت شيرين: "ليس صحيحا وأنا شرحت قبل كده في مداخلة أسباب انتفاخ المعدة عندي فهو لية علاقة ببكتيريا والقولون العصبي"

محضر رسمي

مأمور قسم شرطة ثان الشيخ زايد، أكد تلقي إشارة عبر غرفة عمليات شرطة النجدة بورود استغاثة من المطربة شيرين خشية تعرض طليقها لها وابنتيها.

وقامت قوة أمنية تحت إشراف الرائد هشام فتحي رئيس مباحث قسم شرطة ثان الشيخ زايد للوقوف على ملابسات الواقعة.

ولاحظ رجال الشرطة تواجد المشكو في حقه "حبيب" بفيلا المطربة، مما أصابه بالدهشة "مافيش أي حاجة من الكلام دا خالص" مرجعا سبب تواجده إلى اتفاق مسبق جمعهما لإقامة مشروع فني يجمعهما سويًا.

و طالبت شيرين عبد الوهاب الشرطة بأخذ تعهد -محضر- على طليقها بعدم التعرض لها وابنتيها مبدية خوفها من إلحاقه الضرر بهن، حسب قولها.

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