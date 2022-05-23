رسميًا.. ليفربول يبرم أولى صفقاته الصيفية

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 23 مايو 2022 04:10 مساءً - منذ ساعة واحدة

أعلن نادي ليفربول، اليوم الإثنين، إبرامه أولى صفقاته للموسم الجديد، بضم أحد أبرز المواهب الإنجليزية الشابة.

وقال النادي الإنجليزي، في بيان على موقعه الرسمي: “يعلن الريدز انضمام فابيو كارفاليو إلى صفوفنا هذا الصيف”. وأضاف “المهاجم البالغ من العمر 19 عاما، سيكمل رسميا الانتقال للنادي في 1 يوليو/تموز”.

وتابع “لعب كارفاليو دورا رئيسيا في عودة فولهام إلى الدوري الإنجليزي الممتاز في موسم 2021-2022، حيث سجل 10 أهداف وقدم 8 تمريرات حاسمة في 36 مباراة”.

وواصل “لقد شارك مع فولهام 4 مرات في البريميرليج خلال الموسم الماضي، وسجل هدفه الأول أمام ساوثهامبتون في مايو/ايار 2021”.

واختتم “شارك كارفاليو لأول مرة مع منتخب البرتغال تحت 21 عاما، في مارس/اذار الحالي، بعد أن مثل إنجلترا سابقا على مستوى فرق الشباب”.