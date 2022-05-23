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جمهور ريال مدريد يعاقب مبابي بطريقة غريبة!

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كتبت أسماء لمنور في الاثنين 23 مايو 2022 04:10 مساءً - منذ ساعة واحدة

كيليان مبابي

رد جمهور على قرار الفرنسي كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، بتجديد عقده مع النادي الباريسي.

وأعلن سان جيرمان، السبت، تجديد عقد مبابي حتى صيف 2025، بعد أن ارتبط اللاعب الفرنسي لأكثر من عام بالانتقال إلى ريال مدريد.

ووفقا لبرنامج “الشيرنجيتو” الإسباني، فإن مبابي خسر 350 ألف متابع لحسابه على شبكة “إنستجرام” منذ إعلان تجديد عقد مع سان جيرمان.

وأشارت البرنامج الإسباني إلى أن مشجعي ريال مدريد قرروا التوقف عن متابعة اللاعب الفرنسي، بعد فشل صفقة انتقاله إلى “سانتياجو برنابيو”.

وبحسب تقارير إسبانية، فإن مبابي سيحصل على 50 مليون يورو في الموسم الواحد مع سان جيرمان، إلى جانب مكافأة توقيع قدرها 100 مليون يورو.

بالإضافة إلى ذلك، سيحصل اللاعب الفرنسي على نسبة 100% من حقوق الصور الخاصة به.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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