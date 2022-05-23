كتب امير فتحي في الاثنين 23 مايو 2022 03:51 مساءً - انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات الماضية من حفل زفاف الفنانة المصرية ” بوسي ” على مصفف الشعر ورجل الأعمال ” هشام ربيع “الذي أقيم يوم أمس الأحد بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة .
وظهرت بوسي في مقطع الفيديو أثناء استعدادها لإلقاء باقة الورد إلى صديقاتها وبدت على وجهها ملامح الغضب والانفعال .
وقالت بوسي وهي غاضبة لأحد الأشخاص الذي جاء للتحدث معها وتهدئتها : ” عليا الطلاق أبوظ الجوازة عادي .. أنا هابة مني ” .
وكان قد شهد حفل زفاف الفنانة بوسي وهشام ربيع حضور عدد من نجوم الفن جاء من بينهم : وفاء عامر وميرهان حسين وهنادي مهنا وأحمد خالد صالح ومحمد فؤاد وريم البارودي وحكيم ومحمد نور وخالد سليم وغيرهم .
كانت هذه تفاصيل خبر بوسي تهدد غاضبة : ” أنا هابة مني وعليا الطلاق أبوظ الجوازة عادي “ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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