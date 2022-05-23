شيرين عبد الوهاب تستغيث بالشرطة لحمايتها من طليقها ” حسام حبيب “

كتب امير فتحي في الاثنين 23 مايو 2022 03:51 مساءً - تداولت عدد من المواقع الإخبارية خلال الساعات القليلة الماضية خبرا حول قيام الفنانة ” شيرين عبد الوهاب ” بتحرير محضر ضد طليقها الفنان ” حسام حبيب ” بعدم التعرض لها أو لبناتها صباح اليوم الإثنين .

حيث تلقى قسم شرطة الشيخ زايد بلاغا يفيد باستغاثة شيرين بالشرطة بسبب وجود طليقها حسام حبيب بالفيلا محل سكنها دون سابق موعد وطالبت بأخذ تعهد عليه بعدم التعرض لها ولبناتها (مريم وهنا) .

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى فيلا شيرين عبد الوهاب وبرر حسام حبيب سبب تواجده هناك إلى أنه كان يوجد اتفاق مسبق على اجتماعهما من أجل إنهاء مشروع فني يجمعهما سويا وأنه لم يكن ينوي التعرض لهن بأي أذى .

فيما طالبت شيرين عبد الوهاب الشرطة بأخذ تعهد على طليقها بعدم التعرض لها وإبنتيها مبدية خوفها من إلحاقه الضرر بهن على حد قولها .. وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة وإحالته إلى النيابة العامة لتولي التحقيق .