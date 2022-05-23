توم كروز العفوي يُحرج كيت ميدلتون.. تصرف عفوي يحدث ضجّة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: من المعروف أن لدى أفراد العائلة المالكة البريطانية مجموعة من البروتوكولات والقوانين الصارمة التي عليهم الالتزام بها في حياتهم اليومية وبين عامة الشعب، وهو ما تم خرقه مرات عدة في الآونة الأخيرة من خلال الأمير وليام وزوجته الدوقة كيت ميدلتون.

فبعد صورة السيلفي الشهيرة مع سيدة، شارك الأمير وزوجته في العرض الأول لفيلم Top Gun: Maverick، بحضور بطله النجم توم كروز، الذي ساهم في خرق أحد بروتوكولات العائلة المالكة من خلال تصرفه العفوي واللبق مع الدوقة، حيث تصدّر مشهد مساعدته لها وإمساكه بيدها وسائل الإعلام على اعتبار أن هذه الحركة ممنوعة على العائلة البريطانية.

وأظهرت لقطات الكاميرات لحظة مساعدة النجم العالمي للدوقة حيث أمسك بيدها لحظة صعودها السلالم بفستانها الأسود الطويل، وهو ما يعتبره البعض كسراً للبروتوكول الملكي، فمن غير اللائق لمس أحد أفراد العائلة المالكة، أما عندما يتعلق الأمر بالملكة، فلا يُسمح لأحد بأخذ يدها إلا إذا طلبت هي المساعدة أولاً.

وأكدت مجلة HELLO! أنه رغم عفوية الموقف، تنبّهت كيت ميدلتون لكسر البروتكول الملكي، فبعد أن ترك توم يدها، نقلت حقيبتها إلى اليد التي كان يمسكها بها، كي تتجنب مساعدته لها مرة أخرى.

وأوضحت المجلة أن دوقة كامبريدج تحمل دائماً حقيبتها بكلتا يديها لتتجنب مواقف المصافحة المحرجة.

وكان النجم العالمي ​​توم كروز قد احتفل بفيلمه الجديد في لندن، بحضور أصدقائه وأفراد عائلته، بالإضافة إلى حضور مميز للأمير ويليام​ وزوجته ​اللذين حرصا على رفع معنوياته ودعمه، خصوصاً بعد تكريمه بالسعفة الذهبية الفخرية تقديراً لمسيرته الفنية.