بريتني سبيرز تكشف عن حقائق صادمة.. “أخذ الأطباء النفسيون أموالي وعرضوني للتعذيب”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشرت النجمة العالمية بريتني سبيرز عبر حسابها في تطبيق “انستغرام” فيديو لأطبائها السابقين وأرفقته بتعليق: “هذه رسالتي إلى كل المعالجين والأشخاص الذين أخذوا أموالي”، وفقاً لصحيفة “الديلي ميل” البريطانية.

وسخرت بريتنى، من أطباء الصحة النفسية كاتبةً: “بعد 840 ساعة بالضبط من العلاج غير المرغوب فيه على الكرسي، أعتقد أنني تعرضت للتعذيب”، وتوجهت إلى عائلتها، قائلة: “إلى عائلتي التي تغاضت عن هذا التعذيب… سأبقى أقول حتى يوم موتي… اذهبوا إلى الجحيم”.

وظهرت بريتني في الفيديو تكرر كلام معالجيها قائلةً بسخرية: “أنا سعيدة جداً لأنك هنا اليوم للقيام بالعلاج مرة أخرى” وتابعت: “كيف حالك؟ من الرائع رؤية وجهك الصغير”.

وتعاطف الجمهور بشكل كبير مع الفيديو الذي يؤكد مرور بريتني بفترات صعبة خلال وصاية والدها. وقال أحدهم: “أنا حقاً أشعر بالحزن على بريتني. أعتقد أنها عانت كثيراً وما زالت تمر بالكثير من الصعوبات”. وكتب شخص آخر: “أعتقد أن بريتني مرت بالعديد من الصدمات خلال فترة العلاج النفسي… المسكينة… أتمنى أن تجد يوماً ما السلام الداخلي”.

ويأتي هذا الخبر بعد فترة وجيزة من إعلان النجمة العالمية فقدان جنينها، في خبر مفجع نشرته بعد شهر من مشاركتها خبر حملها.