محمد منير يستعد لطرح أغنية جديدة.. من كلمات وألحان أكرم حسني

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يستعد الفنان المصري محمد منير، لطرح أغنية جديدة منتصف شهر حزيران (يونيو) المُقبل، يتعاون خلالها مع الفنان أكرم حسني.

وتداول ناشطو مواقع التواصل الاجتماعي، أنباءً تُفيد بأن حسني، سيُشارك الكينغ، في غناء الأغنية، وتواصل “النهار العربي” مع مصدر مقرب من الأول، للوقوف على صحة ذلك، فأوضح أنه بالفعل سيكون هناك تعاون بينهما، ولكن ليس بصورة دويتو. وأكد أن الأغنية ستكون من كلمات وألحان أكرم حسني، ولم يُشارك في غنائها وفق ما تم تداوله.

وكان آخر ظهور للكينغ، خلال حملته الدعائية لصالح أحد البنوك المصرية، وتعاون خلالها مع الشاب خالد، وتم عرض الإعلان خلال شهر رمضان الماضي، وحقق حينها جدلاً كبيراً بعد أن هاجم الملحن محمد رحيم، صناعه، حيث اتهمهم بسرقة اللحن الخاص به من إحدى أغنياته التي غنتها النجمة إليسا، بالتعاون مع الشاب مامي، وطُرحت للجمهور في العام 2006.

أما أكرم حسني، فحقق نجاحاً كبيراً خلال الموسم الرمضاني الماضي، حيث شارك بمسلسل “مكتوب عليا” الذي تصدر قوائم الأعمال الأكثر مشاهدةً، وشاركه البطولة عدد كبير من الفنانين أبرزهم آيتن عامر، هنادي مهنا، عمرو عبدالجليل، إسماعيل فرغلي، حنان سليمان، وعدد من ضيوف الشرف، من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج خالد الحلفاوي.