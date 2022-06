الأمير هاري يتحدث لأوّل مرّة عن توتر علاقته بوالده وإدمانه المخدرات والكحوليات

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشف الأمير هاري سلسلة من الاعترافات في الفيلم الوثائقي ” The Me You Can’t See” الذي بثّته قناة “آبل بلس”.

وللمرة الأولى، تطرق هاري بكل صراحة لدموع والدته الراحلة ليدي ديانا وأفكار ميغان الانتحارية وإدمانه على السهرات والمخدرات، وخلافه مع والده الأمير تشارلز.

وذكرت صحيفة “الديلي ستار” أبرز اعترافات هاري في الفيلم الوثائقي، وسلطت الضوء على موضوع إفراطه في تناول المخدرات والكحوليات التي شرح الأمير هاري أنها كانت محاولة لإخفاء حزنه الطاغي على والدته الراحلة ديانا ولمساعدته على التعامل مع ضغوط حياته.

وقال هاري: “كنت على استعداد للشرب، وتعاطي المخدرات، تحت وهم التخفيف من الألم النفسي الذي أعانيه، وإخفاء معاناتي عن الآخرين”.

وأشار هاري إلى ذكرياته مع والدته الراحلة ووصف مشهداً مروعاً لا يغيب عن ذاكرته لدموع ديانا، بينما كان المصورون يطاردونها أثناء اصطحابه والأمير ويليام من المدرسة.

وأوضح هاري بكل صراحة أن الخوف من فقدان ميغان دفعه إلى طلب العلاج النفسي بعد أن اقترحت عليه زوجته ذلك خلال جدال بينهما.

وقال هاري في هذا الخصوص: “عندما قالت ميغان، أعتقد أنك بحاجة إلى رؤية شخص ما، كانت تقصد الطبيب النفسي، وكان ذلك أثناء جدال عنيف بيننا، ووقتها عدت إلى هاري الصغير عندما كان عمري 13 عاماً”.

واعترف أنه حاول الدفاع عن نفسه، وأجابها “كيف تجرؤين على ذلك، أنت تعاملينني كطفل. لتجيبه زوجته: “لا. أنا متعاطفة معك، وأتفهم ما حدث لك عندما كنت طفلاً، لم يسمح لك بالعلاج وتخفيف الألم في داخلك، لذلك تظهر تلك المشاعر الآن بطرق مختلفة”.

وشرح هاري أيضاً عن المشاعر السلبية تجاه والده الأمير تشارلز، الذي مع مرور الأعوام توترت علاقته به بشكل متزايد. وقال هاري إن والده اعتاد أن يقول له: “عندما كنت أصغر سناً كنت أفعل كذا وكذا”. فأجابه: “معاناتك في طفولتك لا تعني أن أطفالك يجب أن يعانوا”.