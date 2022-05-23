هاني شاكر يعلق على اعتذار حسن شاكوش ويفتح باب عودته إلى الغناء في مصر

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشف الفنان هاني شاكر عن موقفه كنقيب للمهن الموسيقية من اعتذار مطرب المهرجانات حسن شاكوش عن خطئه خلال إحيائه حفلا غنائيا منذ 9 أشهر وتم على إثره منعه من الغناء داخل مصر.

وعلق الفنان هاني شاكر على الموضوع في لقاء إعلامي أثناء حضوره لمهرجان المركز الكاثوليكي المصري للسينما، قائلا إنه ضد فكرة العقاب طول العمر لأي شخص مهما كان، مؤكدا أن قرار وقفه عن الغناء لم يكن قرارا شخصيا، ولكنه قرار لجميع أعضاء مجلس النقابة.

وأضاف أنه ليس لديه مانع في مسامحته عما بدر منه خلال الفترة الماضية، والواقعة التي تسببت في إيقافه، ولكن بشرط وجود ضوابط تحكم عودته مرة أخرى للغناء في مصر لتجنب أي مشكلات جديدة.

وأضاف شاكر :”ان شاء الله في التوقيت المناسب ومع ترتيب مع المجلس واذا اثبت حسن النية وما يهمني هو عدم تكرار الخطأ”.

وكان حسن شاكوش، قدم اعتذارا لنقيب المهن الموسيقية في مصر هاني شاكر في مداخلة هاتفية لأحد البرامج التلفزيونية قائلا: “أنا غلطت ومفيش بني آدم مبيغلطش، عرفت غلطي، والشعب المصري مش هيسمع مني غلط تاني، أو أي حاجة تسيء له”.

وجدد شاكوش اعتذاره لنقابة المهن الموسيقية قائلاً: “بتأسف للأستاذ هاني شاكر؛ ده حبيبنا كلنا، وبقلهم إني همشي على الطريق الصحيح إللي هيقولولي عليه، وألتزم بضوابط النقابة”.

وأضاف موضحا أنه كان منضبطا جدا في عمله: “غصب عني دي كانت مشكلة واتعلمت واتوقفت، وقدمت التماس مرة واتنين، وأتمنى النقابة تنظر في التماسي”، لافتا إلى أنه لا يعمل بمصر نهائيا التزاما بقرار من الفنان هاني شاكر.