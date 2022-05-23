أنباء عن استعانة شيرين بالشرطة بعد محاولة طليقها الاعتداء عليها.. والأخير ينفي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تناقلت الصحف المصرية منذ ساعات أخبار عن تلقي النيابة العامة بلاغا من النجمة المصرية شيرين عبد الوهاب بحسب قسم ثان الشيخ زايد تطلب من خلاله الشرطة بحمايتها من طليقها الفنان حسام حبيب.

ولا يوجد الكثير من التفاصيل المتناقلة عن هذه الحادثة إلا أن المواقع أكدت أن الفنانة المصرية اتصلت بالسلطات المصرية وكشفت خلال اتصالها أنها مهددة من طليقها حسام حبيب هي وابنتيها وطالبت بحمايتها، بحسب موقع البوابة.

وسارعت الشرطة للذهاب إلى منزل الفنانة المصرية من أجل إلقاء القبض على الفنان حسام حبيب الذي أنكر هذه الواقعة وأكد أنه تواجد في الفيلا بطلب من شيرين للتفاهم على بعض الأمور الفنية.

وأثار الخبر ردود فعل واسعة ما بين أقوال شيرين وأقوال الفنان المصري المتناقضة، لا سيما أن شيرين سبق وأن أكدت أن حسام حبيب شخص جيد وتجمعهما علاقة صداقة وهو ما أثار حيرة الجمهور.

في المقابل طالب الكثيرون بعدم إهمال بلاغ شيرين عبد الوهاب والتأكد من عدم تعرضها للتهديد والعنف من قبل طليقها السابق.