سيف نبيل يضرب موعدًا مع جمهوره في جدة.. “أحلى سهرة”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يحيي النجم العراقي سيف نبيل يوم الجمعة 27 مايو حفلًا جماهيريًا كبيرًا ضمن فعاليات موسم صيف جدة في المملكة العربية السعودية.

الحفل سيقام في صالة الرياضة الخضراء باستاد الأمير عبدالله الفيصل في جدة، وسيقدّم خلاله سيف نبيل باقة من أشهر أغنياته الشبابية.

وشوّق سيف نبيل الجمهور للحفل من خلال صفحته الرسمية بموقع “إنستغرام”، إذ نشر بوستر الحفل وعلّق قائلًا: “انتظروني حبايبي في جدة يوم ٢٧ مايو يوم الجمعه بصالة الرياضة الخضراء استاد الامير عبدالله الفيصل – جدة لنقضي سوا احلى سهرة”.

يذكر أن سيف نبيل طرح مؤخرًا أغنية “لا تلعب وياي”، وهي الأغنية الرسمية للحملة الدعائية الخاصة بلعبة “PUBG” الشهيرة في الشرق الأوسط والعالم.

أغنية “لا تلعب وياي” هي باللهجة العراقية من كلمات محمد الواصف، وألحان سيف نبيل، وتوزيع المؤلف الموسيقي المبدع عمر صباغ، والفيديو كليب حمل توقيع المخرج حسام الحسيني، وظهر سيف نبيل من خلاله بمشاهد تحمل الكثير من التشويق والإثارة وتترجم طابع لعبة PUBG.