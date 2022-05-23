كارول سماحة نجمة نهائي بطولة العالم للاسكواش.. أغنية جديدة وإطلالة رائعة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أقيم يوم أمس الأحد 22 مايو، حفل نهائي بطولة العالم للاسكواش على أرض مصر لأوّل مرّة منذ تاريخ انطلاق هذه البطولة.

وأحيت الحفل النجمة اللبنانية كارول سماحة التي تم اختيارها لتكون نجمة نهائي بطولة الاسكواش الذي لاقى متابعة واسعة من قبل الجمهور.

وقدّمت كارول سماحة بحضور وزير الشباب والرياضة أغنية خاصة بالمناسبة بعنوان “احنا ملوك اللعبة دي” من كلمات أحمد حسن رؤول وألحان محمد يحيى وتوزيع سليمان دميان.

تألقت كارول سماحة خلال حفل نهائي بطولة العالم للاسكواش بإطلالة كاجوال مميّزة، فارتدت شورت وسترة “أورنج”، واختارت تسريحة مموّجة مناسبة للحدث، فتركت شعرها منسدلًا على كتفيها.

حفل نهائي بطولة العالم للاسكواش أقيم في “متحف الحضارات”، ونشرت الصفحة الرسمية لأبطال اسكواش مصر عبر “فيسبوك” أجواء الحفل وأحداثه أول بأوّل وقامت بتشجيع ودعم المشتركين المصريين. يذكر أن هذه البطولة ترافقت مع أعلى جائزة مالية في تاريخ اللعبة.