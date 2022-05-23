فيفي عبده تهنئ بوسي بحفل زفافها على هشام ربيع (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

هنأت الفنانة فيفي عبده، المطربة بوسي بحفل زفافها على مصفف الشعر هشام ربيع الذي أقيم مساء أمس الأحد بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.

ونشرت فيفي صورًا من حفل الزفاف، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "ألف مبروك لحبيبة قلبي العروسة بوسي وعريسها هشام ربيع، ربنا يسعدكم ويوفقكم يارب ويبعد عنكم العين".

وحضر حفل الزفاف عدد من الأصدقاء المقربين، كما حضر كل من الفنانة وفاء عامر، الفنانة هنادي مهنا وزوجها الفنان أحمد خالد صالح، والفنان شريف باهر، كما أحيت حفل الزفاف الراقصة الاستعراضية دينا.

وكان المكتب الإعلامي لـ هشام ربيع قد كشف عن صورة تجمعهما للمرة الأولى، وتم التقاطها في أجواء احتفالية دون الكشف عن مناسبة ومكان التقاطها، لتكون الأولى لهما التي يتم نشرها قبل ساعات من حفل الزفاف

جدير بالذكر أن بوسي طرحت مؤخرًا أحدث أعمالها الغنائية "أبيع الدنيا"، من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع أحمد عادل، على موقع يوتيوب