إليسا تكشف عن أغنيتها الجديدة "زهرة الياسمين" في حفل "ليلة أمل" (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

كشفت الفنانة اللبنانية إليسا عن أغنية من ألبومها الجديد بعنوان "زهرة الياسمين".

وشاركت إليسا في حفل "ليلة أمل" الذي أحيته المطربة اللبنانية هبة طوجي وأقيم على مسرح الرحباني في بيروت.

وصعدت إليسا على المسرح وقدمت الأغنية وهي من كلمات كمال قبيسي وألحان أسامة الرحباني، وعبرت عن سعادتها بالوقوف على خشبة مسرح الرحباني في ليلة دعم للبنان.

كما قدمت دويتو مع هبة طوجي لميدلي أغاني فيروز منها "كان الزمان وكان" و"سهر الليالي".

على جانب آخر، طرحت إليسا مؤخرا أغنية "من أول دقيقة" بمشاركة المطرب المغربي سعد لمجرد والتي حققت نجاحا كبيرا.

وأغنية "من أول دقيقة" من كلمات أمير طعيمة، وألحان رامي جمال، توزيع أحمد إبراهيم