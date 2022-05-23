بعد فوزه بالحذاء الذهبي.. دنيا سمير غانم تنشر صورتها بجوار تمثال محمد صلاح في متحف "مدام توسو"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

حرصت الفنانة دنيا سمير غانم، على نشر مجموعة من الصور، خلال زيارتها مع زوجها الإعلامي رامي رضوان لمتحف "مدام توسو" للشمع الشهير في العاصمة الإنجليزية "لندن"، وظهرت وهي تقوم بتقليد نجم مصر ولاعب ليفربول محمد صلاح، بجوار التمثال الخاص به.

الفنانة دنيا سمير غانم، نشرت، عبر حسابها في موقع "أنستجرام"، صور طريفة لها، وهي تقوم بتقليد الحركة التي يظهر بها التمثال الخاص لكل نجم ونجمة ، في المتحف الشهير.

وظهرت الفنانة دنيا سمير غانم، وهي تقلد الحركة التي يظهر بها تمثال الشمع الخاص باللاعب محمد صلاح، نجم منتخب مصر، ولاعب ليفربول، الحائز على جائزة هداف الدوري الإنجليزي، أمس الأحد.

دنيا نشرت صور لها أيضا بجوار تماثيل الشمع، لكل من: المطربة شاكيرا، والنجم الهندي شاروخان، ونجوم سلسلة أفلام جيمس بوند، والأميرة ديانا، والمطربة تايلور سويفت.

يذكر أن رفع الستار عن تمثال اللاعب محمد صلاح، داخل متحف "مدام توسو" الشهير، تم في أبريل العام الماضي.

الفنانة دنيا سمير غانم، تسلمت الجمعة الماضية، شهادات تكريم والديها الراحلين النجم الكبير سمير غانم وزوجته النجمة دلال عبدالعزيز، من مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما في افتتاح دورته الـ70.