بالصور.. نجوم الفن في حفل زفاف بوسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

تصوير- محمود عبدالناصر:

حرص عدد من نجوم الفن، على حضور حفل زفاف الفنانة بوسي، على مصفف الشعر هشام ربيع، والذي أقيم مساء أمس الأحد بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.

ومن أشهر النجوم الذين حرصوا على مشاركة بوسي فرحتها: ميرهان حسين، مصطفى حجاج، شريف باهر، وفاء عامر وزوجها المنتج محمد فوزي، ريم البارودي، ناصر سيف، إسماعيل فرغلي.

كما حضر الحفل: أورتيجا، مصمم الأزياء هاني البحيري، هنادي مهنا، أحمد خالد صالح، محمد نور، دينا، الملحن محمد رحيم، محمد أبو داوود، الإعلامية لمياء فهمي عبدالحميد، محمد فؤاد، حمادة هلال.

وكان المكتب الإعلامي لـ هشام ربيع قد كشف عن صورة تجمعهما للمرة الأولى، وتم التقاطها في أجواء احتفالية دون الكشف عن مناسبة ومكان التقاطها، لتكون الأولى لهما التي يتم نشرها قبل ساعات من حفل الزفاف

جدير بالذكر أن بوسي طرحت مؤخرًا أحدث أعمالها الغنائية "أبيع الدنيا"، من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع أحمد عادل، على موقع يوتيوب