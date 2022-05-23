تامر حسني يكشف عن "أهم حوار كتبه"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

كشف الفنان تامر حسني عن "أهم حوار كتبه في حياته"- على حد قوله- وهو حوار من فيلم "مش أنا".

ونشر تامر مقطع فيديو من الحوار، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق قائلا: "مشهد (الحمدلله) من فيلم مش أنا يمكن أهم حوار كتبته في حياتي، وأتمنى ياخد نصيب كبير أوي في الإنتشار عشان واثق إن كلامه كتير منكم محتاجين يسمعوه وهيكون علامة جميلة لناس كتير محبطة ومستنية التشجيعة دي عشان يقوموا ويحققوا اللي ناقصهم لما يركزوا إن في ناس ظروفهم كانت أصعب منهم وقدروا يوصلوا وينجحوا".

وأضاف: "يعني الموضوع فينا احنا مش في الظروف ظروفك الصعبة دي ممكن تصنع منك بطل، إنت اللي هتحدد وهتقرر ظروفك هتصنع منك إيه قوم يلا ينفع تحلم تاني وعاشر الحلم ملوش وقت ولا سن والوقت مش متأخر ولا حاجة ومادام بتصحى من النوم بتلاقي نفسك عايش يبقى ربنا لسه عايزك وعندك مُهمة في الحياة قوم دور عليها ربنا مخلقكش فاضي بالعكس عندك كتير بس الشاطر كل ما يدور هيلاقي وزي ما كتبت في حوار الفيلم (المريض الحقيقي هو اللي معندوش طموح ).

فيلم "مش أنا" بطولة: حلا شيحة، ماجد الكدواني، سوسن بدر، حجاج عبدالعظيم، والفيلم من تأليف تامر حسني وإخراج سارة وفيق.

من ناحية أخرى أحيا النجم تامر حسني، حفلا غنائيا بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، وسط حضور عدد كبير من الجمهور بالحفل.

وطرح الفنان تامر حسني، مؤخرا الإعلان التشويقي الأول لفيلمه السينمائي الجديد "بحبك" المقرر طرحه بالسينمات في عيد الأضحى المقبل، ويشاركه البطولة: هنا الزاهد، هدى المفتي، مدحت تيخا، ومن تأليف وإخراج تامر حسني.