كيف هنأت ريهام سعيد الفنان محمد رمضان بعيد ميلاده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

هنأت الفنانة والمذيعة ريهام سعيد، الفنان محمد رمضان بعيد ميلاده، الذي يوافق اليوم 23 مايو.

ونشرت ريهام مقطع فيديو لـ رمضان به صور مجمعة له، ومزجته بأغنية "Happy birth day"، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت قائلة: "كل سنة وأنت ناجح".

ومن جانبه ر محمد رمضان قائلا: "حبيبي يارورو وأنتي طيبة وناجحة في حياتك وعملك".

ومن ناحية أخرى طرح محمد رمضان، مؤخرًا أغنية جديدة بعنوان "بلالين".

يذكر أن آخر أعمال الفنان محمد رمضان مسلسل "المشوار" الذي عرض ضمن سباق دراما رمضان المنصرم، وشاركه البطولة: دينا الشربيني، وأحمد مجدي وسيد رجب، وأحمد صفوت، وأحمد كمال، عمرو عبد الجليل وبيومي فؤاد ، ندا موسى، وغيرهم، وإشراف على الكتابة محمد فريد، وإشراف على الإخراج محمد ياسين.