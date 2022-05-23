غدا.. عرض فيلم "للإيجار" في نادي سينما أوبرا دمنهور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

يعُرض غدًا الثلاثاء بنادي سينما أوبرا دمنهور، الفيلم الروائي الطويل "للإيجار"، الذي يقيمه المركز القومي للسينما برئاسة السيناريست زينب عزيز، على مسرح دار أوبرا دمنهور.

ومن المقرر أن يقام عقب عرض فيلم "للإيجار"، ندوة يديرها الناقد السينمائي أحمد النبوي لمناقشة الفيلم مع صناعه والجمهور، وتقام فعاليات نادي سينما دمنهور مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للحفاظ على أقصى درجات الأمن والسلامة للمشاركين مع الالتزام بارتداء الكمامات الطبية، والدعوة عامة للجمهور ومحبي السينما لحضور فعاليات النادي.

والفيلم سيناريو وإخراج إسلام بلال، بطولة: خالد الصاوي، محمد سلام، شيري عادل، ياسر الطوبجي، عصام السقا، هايدي رفعت، أشرف مهدي، إنتاج محمد دياسطى، محمد الحمادي، تصوير رامي سالم.

وتدور أحداث الفيلم حول خالد الذي يتم انتدابه من قبل العمل لفرع الإسكندرية لمدة شهر عوضا عن موظف قام بالانتحار، في ظروف غامضة إلى أن يعين موظف آخر بدلًا منه، ليسكن مع مختار عبدالحي في شقته "قبطان بحري متقاعد" يعيش بمفرده في الشقة التي تطل على البحر، ليدخل خالد في رحلة مليئة بالمواقف والغموض فيما يخص حياة مختار و الشقة التي يسكن بها وكذلك معرفة سبب قدوم الموظف الذي أتى مكانه في العمل على الانتحار.

وحاز فيلم "للإيجار"، والذي مثل مصر في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، على جائزة رضوان الكاشف والتي تقدمها مؤسسة شباب الفنانين المستقلين للمخرج إسلام بلال، وذلك في الدورة العاشرة من مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية دورة النجمة الجميلة سمراء النيل مديحة يسري، ومهداة لكل من الكاتب السينمائي الراحل نورالدين الصايل، والفنان النجم محمود يس، والفنان الكبير محمود المليجي