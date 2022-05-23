أحمد خالد صالح في كواليس فيلم "عمهم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أعلن الفنان أحمد خالد صالح انضمامه لفيلم "عمهم"، بطولة الفنان محمد إمام.

ونشر "أحمد" صورة تجمعه بالفنان محمد إمام من كواليس العمل، عبر حسابه الرسمي بموقع"إنستجرام"، وعلق قائلا: "من كواليس فيلم عمهم اللي مبسوط جدًا إني بشارك فيه مع حبيبي وأخويا النحم محمد إمام وأساتذة كتير تانيين".

جدير بالذكر أن فيلم "عمهم" من تأليف وسام صبري، وإخراج حسين المنباوي، وإنتاج أحمد السبكي، ويشارك في بطولته مع محمد إمام، كل من سيد رجب، محمد لطفي، ومحمود حافظ، وهدى المفتي وأيتن عامر، وتنافس الشخصية التي يلعبها إمام خلال أحداث الفيلم على بطولة الجمهورية للملاكمة.

وشارك أحمد خالد صالح رمضان الماضي 2022، في مسلسل "رانيا وسكينة"، بطولة روبي ومي عمر وصبا الرافعي، وأوتاكا، ومحمد رضوان، ونبيل نور الدين، وسليمان عيد، والعمل من تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل.