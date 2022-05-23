لتعويض صفقة مبابي.. ريال مدريد يبحث ضم محمد صلاح

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 23 مايو 2022 01:13 مساءً - منذ 7 دقائق

بعد أن حسم باريس سان جيرمان مستقل النجم الفرنسي كيليان مبابي، لا يزال ريال مدريد يعيش على تبعات صدمة الفشل في التعاقد مبابي.

التقارير الصحفية بدأت تربط ريال مدريد بعدة لاعبين آخرين لتعويض صفقة مبابي، ومن بينهم المصري محمد صلاح نجم ليفربول.

فابرزيو رومانو، الصحفي الإيطالي المتخصص في أخبار الانتقالات، تحدث عن هذه النقطة في تصريحات لموقع “caughtoffside” البريطاني.

يقول رومانو: “لم تحدث أي اتصالات مباشرة بين محمد صلاح وريال مدريد حتى اليوم، ورحيله في الصيف لا يعتبر سهلا، فيما لا يزال زميله السنغالي ساديو ماني ينتظر لقاء مسؤولي ليفربول قبل مناقشة مستقبله”.

وأضاف: “استراتيجية ريال مدريد الحالية بعد ضياع صفقة مبابي، هي النظر في مجموعة من المراكز، مثل خط الوسط والهجوم أيضا”.

ويتفاوض صلاح مع إدارة ليفربول منذ عدة أشهر بشأن تجديد عقده مع الفريق، الذي ينتهي في صيف 2023، حيث يطلب مبلغا يتراوح بين 400 و500 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا بحسب ما نشر في الصحافة البريطانية.

لكن ليفربول رفض طلبات صلاح المالية ما جعل هناك صعوبة حاليا في إمكانية التوصل إلى اتفاق بشأن تجديد عقد اللاعب مما يجعل النادي يواجه خطر خسارة واحد من أهم لاعبيه في السنوات الأخيرة.

وشهدت الفترة السابقة العديد من التكهنات بشأن مستقبل مبابي سواء بالبقاء داخل جدران ملعب “حديقة الأمراء”، أو الرحيل إلى العاصمة الإسبانية واللعب بقميص ريال مدريد، بعدما رفض اللاعب في وقت سابق تجديد عقده مع الفريق الفرنسي الذي كان سينتهي في يونيو/ حزيران المقبل.

لكن باريس سان جيرمان تفوق على ريال مدريد وأعلن تجديد عقده مع اللاعب حتى 30 يونيو/ حزيران 2025.