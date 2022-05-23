الممثل الأمريكي مورجان فريمان ممنوع من دخول روسيا.. ما السبب؟!

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 23 مايو 2022 01:13 مساءً - منذ 52 دقيقة

أعلنت روسيا حظرها الممثل الأمريكي مورجان فريمان بشكل دائم من دخول أراضيها، ضمن قائمة تحتوي على 1000 مواطن أمريكي آخر.

ووفقًا لصحيفة “إندبندنت” البريطانية، أصدرت وزارة الخارجية الروسية قائمة تتضمن 936 اسمًا لمواطنين أمريكيين تم حظرهم من دخول أراضيها، بسبب مواقفهم المعادية لروسيا والعقوبات الأمريكية.

وجاء هذا القرار على خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا منذ 3 أشهر، حيث أطلقت روسيا على قائمة المحظورين اسم “قائمة الإيقاف”.

وتضمن القائمة أسماء سياسية منها: الرئيس الأمريكي جو بايدن، ونائبة الرئيس كامالا هاريس، وصحفيين وممثلين منهم مورجان فريمان وروب راينر، ورجال قانون وآخرين.

وقالت الوزارة في بيان صحفي: “في سياق الرد على العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة باستمرار ضد روسيا، وفيما يتعلق بالطلبات الواردة حول الأسماء التي تتضمنها قائمة الإيقاف الوطنية، تنشر وزارة الخارجية الروسية قائمة بالمواطنين الأمريكيين الممنوعين بشكل دائم من دخول الاتحاد الروسي”.

وقالت الصحيفة، إن سبب منع فريمان الحائز على جائزة الأوسكار، والذي وصفته روسيا بأنه ممثل مشهور، يعود إلى سبتمبر/ أيلول 2017 عندما سجل رسالة فيديو تتهم روسيا بالتآمر ضد الولايات المتحدة وبشنها حربا ضد أمريكا.