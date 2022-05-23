شكرا لقرائتكم خبر عن رامى جمال يتعاون فى أغنية جديدة مع الملحن محمود أنور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتعاون الملحن محمود أنور مع النجم رامى جمال فى أغنية جديدة لم يستقر على اسمها حتى الآن وهى من كلمات عمرو المصرى وتوزيع أسامة الخطيب ومن المقرر طرحها خلال الفترة المقبلة وتشهد عددًا من المفاجآت.









وطرح مؤخرًا رامى جمال أغنية "حكايات جميلة" من ألبومه الجديد "ولسه" وهى من ألحانه وكلمات محمد عاطف وتوزيع أحمد إبراهيم.

ولم تكن هذه الأغنية الأولى التى يتعاون فيها رامى جمال مع الشاعر محمد عاطف والموزع أحمد ابراهيم، حيث حققوا نجاحا كبيرا فى عدة أغانى تم طرحها خلال الفترة الماضية، وطرح مؤخرًا رامى جمال أغنية "مش حبايب" من ألحانه وكلمات محمد أبو نعمة وتوزيع كريم عبد الوهاب.

وقرر رامى جمال استقبال العام الجديد بطرح أغنية بعنوان "الجو جامد"، وهى الأغنية التاسعة من ألبومه "ولسه"، من كلمات إيهاب عبد العظيم وألحان عمرو الشاذلي وتوزيع توما

وأعرب مؤخرا الملحن محمود أنور، عن سعادته بردود الأفعال والتفاعل التي تلقاها بعد طرح أغنية "كلها غيرانة" لشيرين عبد الوهاب، لأن الأغنية نالت إعجاب عدد كبير من الجمهور في الوطن العربي.،

وعن كواليس "كلها غيرانة"، قال محمود لـ"التليفزيون الخليج 365"، إن "شيرين أول ما سمعتها قالت هي ديه"، وأبدت إعجابها بها ولم تتردد وقامت بتنفيذها فورًا فى شهر أغسطس الماضي.

وأضاف، أن شيرين لم تتدخل في أي تعديل على اللحن، ولكن كان لها في البداية تعليق، واعترضت على كلمة" كومنتات"، وكانت تريد تغييرها، ولكنها تراجعت، وقالت إنها ستؤديها كما يتداولها الجمهور.

وأوضح، أتعاون الأيام المقبلة مع النجمة اللبنانية هيفاء وهبى، في أول اغنيه لها، من كلمات محمد مصطفى ملك، وديانا حداد بأغنية باللهجة الخليجية كلمات محمد القاسمى.