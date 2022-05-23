شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو والصور حفل زفاف المطربة بوسي وعريسها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر عددا من الصور الجديدة التي تجمع المطربة بوسي مع عريسها هشام ربيع، وشهد حفل زفاف المطربة الشعبية بوسى حضور عدد من النجوم، منهم محمد فؤاد وحمادة خلال ومحمد نور وخالد سليم ومصطفى حجاج، كاريكا، وهنادى مهنى وزوجها أحمد خالد صالح، ومحمد رحيم، ووفاء عامر، وريم البارودى، وأحمد عادل، وشريف باهر، وأحمد فهيم، وغيرهم، وحرص الضيوف على الرقص مع بوسى احتفالا بزفافها.

واحتفلت المطربة الشعبية بوسى، بحفل زفافها على مصفف الشعر هشام ربيع، داخل أحد فنادق القاهرة الكبرى، وينشر الخليج 365 صور وفيديوهات من زفاف المطربة بوسى أثناء رقصها مع زوجها.

وحرص عدد من المطربين على حضور حفل الزفاف ومشاركة العروسين فرحتهما، واختار هشام ربيع والمطربة بوسى أن يكون الإعلان عن زواجهما مفاجأة للجمهور، وعدم الكشف عنه إلا يوم الزفاف، معتبرين أن يوم 22 مايو سيظل يوما مميزا في حياتهما.

وكان هشام ربيع قد انفصل عن زوجته أم أولاده منذ فترة، ثم نشأت علاقة صداقة بينه وبين الفنانة بوسى وتحولت إلى مشاعر حب تكللت بالزواج.

جدير بالذكر أن بوسى قد طرحت أحدث أعمالها الغنائية "أبيع الدنيا"، من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع أحمد عادل، على موقع اليوتيوب والمتاجر والمنصات الإلكترونية.



















