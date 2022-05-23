شكرا لقرائتكم خبر عن جو ليجند بصحبة ابنه من أجل دعمه قبل مباراته فى البيسبول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شوهد المغنى جو ليجند اثناء استمتاعه بلحظات خاصة بصحبة ابنه، وذلك على هامش حضور الأخير مباراة بيسبول بصحبة اصدقاءه، حيث ظهر الأب ليجند وهو يحفز ابنه على تقديم أفضل ما لديه، كما بدا خلال الصور وهو يقدم المساعدة له قبل بدء المباراة، الأمر الذى لا يعتبر جديدًا على جو ليجند الذى دومًا ما يثبت ان العائلة هي الأهم بالنسبة له في لحظات كثيرة.



جو ليجند

ويرتبط جو ليجند بزواج مع عارضة الازياء الشهيرة كريسى تيجان، وتمكنا من تكوين اسرة مميزة معاً، حيث يعتبرا من وجهة نظر الكثيرين من أهم الثنائيات حول العالم لارتباطهما منذ فترة طويلة.



ليجند مع ابنه

وخطفت كريسى تيجان عارضة الأزياء الشهيرة، فى وقت سابق الأنظار بصحبة زوجها النجم العالمي جو ليجند، خلال تسوقهما في لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية، وفقا لما أظهرته صور نشرتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وظهرت كريسى تيجان البالغة من العمر 34 عاما في إطلالة أنيقة أثناء توجهه للتسوق مع زوجها جون ليجند، حيث حرصت على ارتداء كمامة سوداء متناسقة مع ملابسها لحماية نفسها والآخرين من جائحة فيروس كورونا المستجد، فيما ارتدى زوجها جون ليجند ملابس غير رسمية مطابقة مع الأزياء التى ارتدتها كريسى، حيث ظهر مرتديا قميصا منقوشا وبنطلون أسود بينما كان يعيد مشترياتهما إلى السيارة.