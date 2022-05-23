شكرا لقرائتكم خبر عن شريف منير يشارك جزءا من ذكرياته مع سمير صبرى بفيديو قديم لفرقة نوستالجيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك الفنان شريف منير جزء من ذكرياته مع الفنان الراحل سمير صبرى، والذى توفى منذ يومين في أحد فنادق القاهرة، عن عمر يناهز 85 عاما بعد صراع طويل مع مرض القلب.

ونشر شريف منير عبر حسابه على "إنستجرام"، فيديو من حفله سابقة لفرقة "نوستالجيا" شارك فيها الفنان الراحل سمير صبرى، وعلق منير على الفيديو قائلا: "دى أول حفله عملتها بعد تكوين فرقه نوستالجيا أول من رشحنى للانضمام للفرقة هو الراحل سمير صبرى عمره ما أتأخر عن مساعدة حد وكان سباقا بالخير دايما".

وكان "حسن" ابن الفنان الراحل سمير صبرى قد غاب عن جنازة والده، التى أقيمت أمس السبت، والتى خرجت من مسجد الشرطة فى الشيخ زايد، وتم دفنه بمقابر الأسرة فى الإسكندرية.

وقال المنتج عادل حسنى، صديق الفنان سمير صبرى، فى تصريح لـ"الخليج 365" إنه تواصل مع ابنه حسن المقيم فى لندن، لإبلاغه بوفاة والده، وأكد أنه سيبذل قصارى جهده للحاق بالجنازة ويلقى النظرة الأخيرة على جثمانه، لكنه لم يستطع لظروف متعلقة بمواعيد الطيران.

وأكد المنتج عادل حسنى، أنه كان متواجدا برفقة الفنان سمير صبرى مساء الخميس الماضى، حيث كان برفقة مجموعة من الأصدقاء، وكان من المقرر أن يجمعهم لقاء آخر لكن القدر لم يمهله.

وفى كتاب الفنان سمير صبرى "حكايات العمر كله" كشف عن زيجة وحيدة وسرية له من سيدة تحمل الجنسية الإنجليزية فور تخرجه من الجامعة، وقال إنها غادرت البلاد وهي حامل بسبب انشغاله في البحث عن مستقبله الفني، واختفت هناك ولكنه تمكن من الوصول إلى ابنه لاحقا، وحرص على زيارته مرة كل ثلاثة شهور، وله ثلاثة أحفاد لم يظهر أى واحد منهم برفقة جده.