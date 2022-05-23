"شعر أبيض ظهر في دقني".. خالد عليش يحتفل بعيد ميلاده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

احتفل الفنان خالد عليش بعيد ميلاده، الذي وافق أمس 22 مايو.

ونشر خالد صورة تجمعه بزوجته، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق: "النهاردة هبقي تميت ٣٦ سنة، في شعر أبيض ظهر في دقني وراسي كمان، كبرت وبقيت بشوف حاجات كتير بشكل مختلف، كبرت و بقيت بحس إني بشوف كل حاجة أعمق، كبرت والهم بيكبر معايا والناس مش بتشوف غير الكنافة بس وربنا يريحني ويقربني من اللي بحبهم".

وأضاف: "أنا اخترت الصورة دي عشان أقول فيها لنفسي كل سنة وأنا طيب عشان فيها مرمورة، مرمورة مش بحس إنها مراتي بحس إنها صاحبتي وأختي، مرمورة بتمني نفضل مع بعض طول العمر عشان أما أكبر وأحتاج حد يسندني ألاقيها هي جنبي وأنا واثق انها هتعمل ده بكل حب".

وشارك خالد عليش في موسم دراما رمضان 2021 من خلال مسلسل "الطاووس" مع النجوم جمال سليمان، سهر الصايغ، سميحة أيوب، وفرح الزاهد وغيرهم.

كما شارك في مسلسل "أحسن أب" مع الفنان علي ربيع، والفنانة هاجر أحمد، من إخراج معتز التوني.