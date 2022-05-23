محمد إمام يكشف موعد طرح الإعلان الرسمي لـ فيلم "عمهم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

كشف الفنان محمد إمام عن موعد طرح الإعلان الرسمي لفيلمه الجديد "عمهم".

ونشر إمام صورة له، ظهر فيها بملابس ملطخة بالألوان، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق قائلا: "انتظروا قريبًا الإعلان الرسمي فيلم عمهم".

جدير بالذكر أن فيلم "عمهم" من تأليف وسام صبري، وإخراج حسين المنباوي، وإنتاج أحمد السبكي، ويشارك في بطولته مع محمد إمام، كل من سيد رجب، محمد لطفي، ومحمود حافظ، وهدى المفتي وأيتن عامر، وتنافس الشخصية التي يلعبها إمام خلال أحداث الفيلم على بطولة الجمهورية للملاكمة.

وشارك الفنان محمد إمام في مسلسل "الاختيار2"، من بطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكي، أسماء أبو اليزيد، بشرى، إياد نصار وغيرهم نخبة من نجوم الفن.